Aperte le iscrizioni per il concorso Guardia di Finanza: 983 posti

È indetto per l’anno accademico 2026/2027 il concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 983 allievi marescialli al 98° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.

I posti disponibili sono così ripartiti: 923 sono destinati al contingente ordinario. Di questi, 8 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

Altri 60 posti sono destinati al contingente di mare. Nel dettaglio, 30 sono previsti per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC), 10 per la specializzazione “nocchiere” (NCH), 16 per la specializzazione “tecnico macchine” (TDM) e 4 per la specializzazione “tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta” (TSC).

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se già alle armi, che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12:00 del 23 marzo 2026.

La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato.

Per presentare la domanda, i concorrenti devono munirsi di uno dei seguenti strumenti di autenticazione: il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure il sistema di identificazione digitale “Entra con CIE”, con l’impiego della carta di identità elettronica rilasciata dal Comune di residenza.

Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono compilare il form della domanda di partecipazione, raggiungibile tramite la propria area riservata, e concluderne la presentazione seguendo la relativa procedura automatizzata.

Ulteriori informazioni sul concorso e sui relativi esiti possono essere reperite sul portale https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l’app mobile GdF Concorsi, disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play e App Store oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato portale.

