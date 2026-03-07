Cremona: furto in un bar di via Mantova, individuato il presunto responsabile

Furto ai danni di un esercizio commerciale situato in via Mantova: un uomo si è introdotto all’interno del locale dopo averne infranto una vetrata, per poi dileguarsi portando con sé svariate bottiglie di alcolici e una somma in contanti di alcune decine di euro sottratta direttamente dal registratore di cassa.

Grazie a una rapida attività di indagine condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Cremona, il presunto autore del fatto è stato identificato: si tratta di un uomo di 54 anni, di fatto senza fissa dimora.

L’uomo, ripreso dalle immagini delle telecamere di sorveglianza del locale, è stato riconosciuto e, al termine degli accertamenti, denunciato per furto aggravato. La sollecita risoluzione del fatto reato evidenzia l’incessante impegno e l’attenta presenza dell’Arma sul territorio: un presidio costante e rassicurante che si conferma, giorno dopo giorno, un baluardo imprescindibile per la sicurezza dei cittadini e a difesa delle attività commerciali locali.

© Riproduzione riservata