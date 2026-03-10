L'Einaudi festeggia Lorenzo Frigé, campione italiano juniores pattinaggio di velocità

Fermento insolito, ieri mattina, presso la sede di via Bissolati dell’istituto “L. Einaudi”, dove la quarta A Grafica e comunicazione ha festeggiato il ritorno vittorioso del suo giovane campione.

Lorenzo Frigè è stato infatti incoronato numero uno italiano del pattinaggio a rotelle di velocità, nella specialità dei “Mille metri sprint”. Il diciassettenne si è presentato a scuola con la medaglia d’oro conquistata nella categoria Juniores maschile, ai Campionati Indoor di Pescara. Il successo è completamente “made in Einaudi”, in quanto, tra gli allenatori della “Piace Skaters”, la squadra piacentina di Lorenzo, c’è Bruna Bertoli (detta Bila), che ha insegnato Scienze motorie proprio in questa scuola, fino al 2023.

L’emozione e l’adrenalina dello sportivo sono ancora palpabili: “È difficile esprimere con le parole ciò che ho provato” ci spiega Frigè, che aggiunge: “Quando ho tagliato il traguardo e ho capito di aver conquistato la vetta del podio, per un attimo, il tempo si è fermato. Gli allenamenti, i sacrifici, la fatica, le crisi e le giornate ‘no’ mi sono passati davanti agli occhi. La mia vittoria non è soltanto un titolo: è il frutto di un duro lavoro, di una grande passione e di una determinazione ferrea. Ho iniziato a quattro anni. Ogni corsa sotto la pioggia, ogni caduta, ogni momento di stanchezza hanno contribuito a formarmi ed a portarmi fin qui”.

Il pattinatore cremonese è un fiume in piena: “Ero molto agitato, tuttavia, ho cercato di restare concentrato. Sapevo che mi stavo confrontando con i migliori atleti sulla piazza e che sarebbe stato complesso avere la meglio su di loro. Ho dato il massimo fino all’ultimo metro. Tagliare la linea d’arrivo con la consapevolezza d’essermi classificato primo è stato uno dei momenti più appaganti della mia vita. Desidero condividere il trionfo con le persone che mi hanno supportato: con gli allenatori, i compagni di squadra, la famiglia, gli amici ed anche con i professori, perché non mi hanno mai lasciato solo, mi hanno sempre aiutato e sostenuto. Sono sicuro che, senza di loro, un simile risultato non sarebbe stato possibile”.

Ed ora? “Cerco di rimanere con i piedi per terra – risponde Lorenzo – quello che ho vissuto è soltanto il punto di partenza: desidero continuare a migliorare. Voglio crescere ancora, prepararmi con costanza, per farmi trovare pronto alle prossime sfide. A breve, mi aspetta l’esperienza con la Nazionale: dovrò sottopormi ai test, che decideranno chi parteciperà agli appuntamenti più prestigiosi della stagione. Tra gli obiettivi, c’è inoltre l’Europeo, che per me rappresenterebbe un traguardo eccezionale”.

A raccontare l’accoglienza in classe sono invece le docenti Michela Balzarini e Vittoria Attianese: “Inizialmente, tutti ci siamo finti indifferenti, poi, al segnale convenuto, cioè la canzone ‘We are the champions’ dei Queen, sono scattati gli applausi: è stata un’ovazione”. La vice Federica Gaboardi è entrata subito nell’aula per complimentarsi personalmente con l’allievo, mentre la preside Nicoletta Ferrari ha ricevuto lo studente e le insegnanti nel suo ufficio. Durante la breve conversazione, la dirigente si è dichiarata orgogliosa dell’alunno e gli ha augurato il successo nei futuri impegni agonistici. (Barbara Bozzi)

© Riproduzione riservata