Referendum, Musumeci: “Sul palco con Meloni? Mi hanno lasciato passare”

(Adnkronos) – “Sono andato, sono entrato, mi sono accostato al palco e ho aspettato che salisse la premier. Prima che iniziasse ho chiesto a un agente della sicurezza di spostarsi, che dovevo salire sul palco per consegnarle questo libro. Non ho fatto nessuna forzatura e nessuna violenza”. Lo dice all’AdnKronos Orazio Maurizio Musumeci, originario di Catania, ma residente da anni a Pavia, che ieri ha effettuato un breve blitz sul palco dicendo di aspettarsi le dimissioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prima di essere allontanato.

“La mia azione era quella di avvertire la Meloni a stare attenta a cosa stanno facendo alla Costituzione. Avevo già anticipato nelle mie pagine di Facebook che avrei fatto una sorpresa alla presidente del Consiglio per regalarle il mio libro”.

Quanto all’esecutivo “Non conosco nessuno”, ha detto, “se non dalla televisione. Però io ho salutato Nordio perché sono in contatto tramite lettere legali, denunce e quant’altro. Anche il presidente del Senato, uguale, gli ho mandato le lettere, gli ho mandato documenti e tutto, però personalmente non li avevo mai incontrati. E ho avuto l’opportunità di incontrare anche il ministro Musumeci che non è mio parente”. (di Andrea Persili e Marco Cherubini)