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Tg Sport – 13/3/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Europa League, la Roma strappa il pari a Bologna
– Conference League, rimonta Fiorentina: Rakow battuto al Franchi
– Caos Pedro Neto: spinta al raccattapalle e rischio squalifica
– Formula 1, GP Cina: pole di Russell, poi Kimi, Norris e Hamilton
– Tennis, Indian Wells: Sinner e Alcaraz inarrestabili, volano in semifinale
– Basket e NBA: Doncic da record, Fontecchio trascina gli Heat
– Altre tre medaglie d’oro e un argento alle Paralimpiadi
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– Europa League, la Roma strappa il pari a Bologna
– Conference League, rimonta Fiorentina: Rakow battuto al Franchi
– Caos Pedro Neto: spinta al raccattapalle e rischio squalifica
– Formula 1, GP Cina: pole di Russell, poi Kimi, Norris e Hamilton
– Tennis, Indian Wells: Sinner e Alcaraz inarrestabili, volano in semifinale
– Basket e NBA: Doncic da record, Fontecchio trascina gli Heat
– Altre tre medaglie d’oro e un argento alle Paralimpiadi
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