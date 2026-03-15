Ultime News

15 Mar 2026 Cosa Bolle in Pentola: stasera tappa a Gottolengo con chef Daniele e il gusto Auricchio
15 Mar 2026 Agroalimentare e cosmesi pilastri della nascente "Piattaforma territoriale integrata"
15 Mar 2026 Cremona&Bricks chiude con migliaia di visitatori e premi alle scuole
15 Mar 2026 Biglietteria unica dei musei e formazione del personale: "Visit Cremona" si potenzia
15 Mar 2026 Rosy Bindi a Cremona il 17 marzo per spiegare le ragioni del No al referendum
Cronaca

Cosa Bolle in Pentola: stasera tappa a Gottolengo con chef Daniele e il gusto Auricchio

Domenica alle 20:30 la nuova puntata della trasmissione di Silvia Galli su CR1

Appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina: stasera, alle ore 20:30, la trasmissione “Cosa Bolle in Pentola” condotta da Silvia Galli su CR1 (canale 19) ci porta alla scoperta dei sapori della bassa bresciana.

La puntata farà tappa a Gottolengo, dove il talentuoso Chef Daniele delizierà i telespettatori con ricette esclusive che mettono al centro la tradizione e la qualità.

Protagonisti d’eccezione ai fornelli saranno i prodotti Auricchio, eccellenza del territorio nota in tutto il mondo per i suoi formaggi.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...