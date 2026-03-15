Cronaca
Cosa Bolle in Pentola: stasera tappa a Gottolengo con chef Daniele e il gusto Auricchio
Domenica alle 20:30 la nuova puntata della trasmissione di Silvia Galli su CR1
Appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina: stasera, alle ore 20:30, la trasmissione “Cosa Bolle in Pentola” condotta da Silvia Galli su CR1 (canale 19) ci porta alla scoperta dei sapori della bassa bresciana.
La puntata farà tappa a Gottolengo, dove il talentuoso Chef Daniele delizierà i telespettatori con ricette esclusive che mettono al centro la tradizione e la qualità.
Protagonisti d’eccezione ai fornelli saranno i prodotti Auricchio, eccellenza del territorio nota in tutto il mondo per i suoi formaggi.
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