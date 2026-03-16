Focus Salute – Cistite, l’identikit del nemico

MILANO (ITALPRESS) – Cistiti: perché compaiono? Qual è l’identikit dei germi che attaccano la nostra vescica? Quali sono le loro strategie di aggressione? E perché il triumvirato viscerale intestinale ha un ruolo chiave anche nelle cistiti recidivanti? Nel centoventisettesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza le caratteristiche dei germi che più frequentemente attaccano la vescica, la loro capacità di entrare nelle cellule dell’urotelio, e di formare biofilm patogeni endocellulari, veri “terroristi in casa”, causa prima delle cistiti ricorrenti.

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