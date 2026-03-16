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“Su ex villa del tesoriere della Banda della Magliana non ci fermiamo, si torna a scavare”: parla il prefetto di Roma

(Adnkronos) – “Riprendanno giovedì, al più tardi venerdì, gli scavi nella Casa del Jazz. Questa volta si procederà con l’unità specializzata dei vigili del fuoco, proprio perché la terra franata è tanta e si dovrà procedere dal basso, tutto a mano”. Lo rende noto all’Adnkronos il prefetto di Roma, Lamberto Giannini. “Non ci fermiamo – conferma – Dopo il ritrovamento del muretto, abbiamo proseguito fino al fondo della galleria, dove ci siamo trovati di fronte alla frana. Da capire, ora, cosa c’è oltre. Dove forse, all’epoca, non si è mai andati”.  

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