A pieno regime l’ortoterapia in Fondazione La Pace, tra cura e raccolta degli ortaggi

Era metà giugno 2025 quando la Fondazione La Pace Onlus di Cremona effettuava il taglio del nastro dell’Oasi di Pace, ossia un orto terapeutico dedicato agli ospiti del Centro Diurno Integrato e della RSA, creato sulla terrazza della struttura.

Il progetto aveva ricevuto il sostegno di cittadini e imprese attraverso una raccolta fondi online, consentendo l’allestimento dei vasconi e la formazione del personale, così a un anno dall’inaugurazione le attività procedono a pieno regime complice anche il meteo favorevole.

Insieme al volontario Antonio, le educatrici hanno piantato peperoni, melanzane, fagiolini, insalata, che gli ospiti innaffiano ogni giorno, in modo complementare all’irrigazione a goccia. Poi sono previste le operazioni settimanali di cura. Per i partecipanti è un momento distensivo di svago e condivisione.

L’ortoterapia si aggiunge così alle altre proposte de La Pace quali cinema e acquerelli, che stimolano gli ospiti con diverse aree d’interesse.

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