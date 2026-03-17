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Tg News – 17/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trump: “Stiamo stravincendo la guerra, la Nato non fa nulla per noi”
– Iran, eliminato anche il Capo della Sicurezza
– Maxi tamponamento tra 80 mezzi in galleria Palermo-Messina
– Corte d’Appello Vaticano, da rifare processo a Cardinal Becciu
– Allarme meningite nel Sud dell’Inghilterra, 15 casi
– Baby Gang, il rapper arrestato di nuovo a Lecco
– Unità Nazionale, Mattarella “Libertà, giustizia e pace come guida”
– Suez, Adamo “Piattaforma Aquadvanced migliora performance del servizio idrico”
– Previsioni 3B Meteo 18 Marzo
azn

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