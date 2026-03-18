Violenze contro gli arbitri in aumento, la Uil chiede tutele e l’aiuto dei club

ROMA (ITALPRESS) – In questa stagione, solo nelle categorie inferiori, si sono verificati 479 episodi di violenza morale o fisica contro gli arbitri, con un incremento del 26% rispetto alla stagione precedente: “numeri inquietanti”, secondo Emanuele Ronzoni, segretario organizzativo della Uil e responsabile dell’ufficio Sport del sindacato, che in un’intervista all’agenzia Italpress chiede “risposte certe” e “garanzie di sicurezza” per i direttori di gara.

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