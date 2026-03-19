Ultime News

19 Mar 2026 In auditorium il suono della viola Stauffer: un pezzo di storia della famiglia Amati
19 Mar 2026 A "Gioielli sotto casa" stasera su CR1 arte, fede e storia tra Villa Lagarina e Volano
19 Mar 2026 Festa del papà nel reparto di ostetricia dell'ospedale. Da gennaio nati 249 bimbi
19 Mar 2026 "Il Tempo dell’Infanzia... e oltre": la rassegna educativa che abbraccia anche l’adolescenza
19 Mar 2026 Il Lions Club Cremona Europea riscopre l’epopea dei pianoforti Anelli
Video Pillole

Cina, un edificio di 6 piani assemblato in soli 46 giorni. Le immagini

Come costruire con i Lego ma nella vita reale: a Pechino un edificio di sei piani è stato assemblato dalle fondamenta fino alla sommità in appena 46 giorni, nell’ambito di un programma di riqualificazione urbana. Il metodo non è solo veloce, ma anche ecologico: il 75% in meno di rifiuti nel cantiere e il 30% in meno di emissioni di carbonio. (XINHUA/ITALPRESS)
mec/abr/mca1

(Fonte video: Xinhua)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...