"Il Tempo dell’Infanzia... e oltre": la rassegna educativa che abbraccia anche l’adolescenza

Due mesi di incontri, laboratori, spettacoli e momenti di confronto dedicati a bambine, bambini, adolescenti e comunità educante. Torna per una quarta edizione la rassegna “Il Tempo dell’Infanzia”, che nel 2026 si presenta con il titolo Il Tempo dell’Infanzia… e oltre: il progetto – nato nel 2022 con l’obiettivo di approfondire, dal punto di vista educativo e pedagogico, peculiarità, bisogni e fragilità della fascia da 0 a 11 anni – da quest’anno allarga il proprio orizzonte fino ad includere l’adolescenza, offrendo strumenti concreti a genitori, insegnanti, operatori e a tutta la cittadinanza. Nei mesi di aprile e maggio, accanto ad incontri formativi e divulgativi, il programma prevede un ricco calendario di laboratori, attività culturali e proposte esperienziali per famiglie.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di Cremona e realizzata dal Settore Politiche Educative e Istruzione in collaborazione con il Settore Cultura, il Settore Area Vasta e il Settore Politiche Sociali. Si avvale inoltre della collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, del patrocinio di ASST Cremona, del supporto organizzativo di Percorsi Formativi 06 e del sostegno economico di Fondazione Cariplo.

“Siamo orgogliosi di rinnovare il nostro impegno a fianco del Comune di Cremona in una rassegna che, giunta alla sua quarta edizione, dimostra una grande capacità di presenza sul territorio. Quest’anno, l’estensione del progetto alla fascia dell’adolescenza segna un passo fondamentale per costruire una comunità educante ancora più ampia e consapevole.

Partecipare a questa iniziativa significa investire in uno spazio di riflessione condivisa dove scuola, famiglie e istituzioni possono dialogare per attraversare insieme le sfide educative del terzo millennio”. Questo il messaggio inviato da Silvia Iaccarino per la presentazione del ricco programma di appuntamenti, che si svolgeranno tra aprile e maggio, illustrati nel corso di un incontro tenutosi nella mattinata di giovedì 19 marzo, a SpazioComune, al quale hanno partecipato il sindaco Andrea Virgilio, la vicesindaca Francesca Romagnoli, l’assessore alla Cultura Rodolfo Bona, mentre Riccardo Trioni ha portato i saluto a nome del dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale.

“La rassegna ‘Il tempo dell’Infanzia…e oltre’ – ha dichiarato introducendo l’incontro l’assessora all’istruzione Roberta Mozzi – è un’occasione per la città di conoscere il grande fermento che, a livello di progettazione e di lavoro quotidiano, informa tutte le attività che si realizzano nelle nostre scuole e intorno ad esse.

“Costruzione pedagogica, formazione, confronto su tematiche importanti e attuali, occasioni di crescita per i bambini e le loro famiglie, per insegnanti, educatrici ed educatori, e per la comunità educante in senso esteso. Il cartellone, denso di incontri, è lo specchio di questo lavoro appassionato di tessitura ed impegno, che si arricchisce ogni anno con nuove collaborazioni ed amplia il proprio orizzonte: questo sottolinea l’enunciato ‘e oltre’ nel titolo, cioè lo sguardo che dall’infanzia si allarga all’adolescenza e alle problematiche che la riguardano.

“Insomma un’offerta vasta: scuola e nuovi orizzonti dell’insegnamento, rapporto genitori-figli e giovani-adulti, attenzione alle fragilità, ma anche approccio alla plusdotazione, tematica non sempre conosciuta. Una particolare importanza riveste la mostra ‘Visioni d’infanzia’, tanto apprezzata lo scorso anno, una vera e propria vetrina della qualità dell’offerta educativa delle nostre scuole, in cui i protagonisti sono le bambine e i bambini”.

“Con ‘Il Tempo dell’Infanzia… e oltre’ si conferma un percorso che negli anni si è consolidato e che continua ad evolvere, ampliando lo sguardo dall’infanzia all’adolescenza. La rassegna nasce dal lavoro del Settore Politiche Educative e Istruzione, ma è il risultato di una rete sempre più ampia di collaborazioni: accanto ai partner con cui si lavora fin dalla prima edizione – a partire dagli altri Settori dell’Amministrazione comunale, come Cultura e Politiche Sociali, e da realtà del territorio come ASST Cremona – si sono aggiunte nuove sinergie con il Settore Area Vasta, con il Teatro Ponchielli e con il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Cremona 2″, ha spiegato la dirigente del Settore Politiche Educative del Comune Silvia Bardelli, prima di illustrare i principali appuntamenti in programma, lasciando poi spazio per maggiori dettagli sulle singole iniziative agli interventi dei rappresentanti di tutte le numerose realtà coinvolte.

“Con la quarta edizione de ‘Il Tempo dell’Infanzia… e oltre’ – ha dichiarato al termine della presentazione il sindaco Andrea Virgilio – rinnoviamo l’impegno verso le nuove generazioni e verso tutte le persone che, ogni giorno, contribuiscono alla loro crescita. Investire sull’infanzia e sull’adolescenza significa investire sul futuro della nostra città. Per questo il Comune di Cremona continua a promuovere iniziative che mettano al centro l’educazione come valore e come responsabilità condivisa, favorendo la collaborazione tra istituzioni, scuole, servizi, associazioni e famiglie.

Gli incontri, i laboratori e le attività culturali che abbiamo promosso costituiscono un’opportunità preziosa per alimentare uno spazio condiviso di crescita, ascolto e partecipazione. Un valore ulteriormente rafforzato dalla scelta di coinvolgere i luoghi della cultura cittadina, che si confermano spazi vivi e accessibili, in grado di dialogare con le giovani generazioni e di accompagnarle nel loro sviluppo. Ringrazio tutti i settori comunali coinvolti, gli enti partner e le realtà del territorio che rendono possibile questa rassegna: il loro contributo dimostra quanto sia forte, a Cremona, la volontà di lavorare insieme per il benessere e lo sviluppo delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”.

GLI INCONTRI IN SINTESI

Il cuore del progetto è rappresentato da un ampio ciclo di appuntamenti con autorevoli ospiti del panorama pedagogico, psicologico, culturale e scientifico nazionale. Tra le numerose relatrici e relatori, alcuni volti noti al Tempo dell’Infanzia: Alberto Pellai, Maura Gancitano, Silvia Iaccarino e Andrea Maggi, già graditi ospiti delle precedenti edizioni.

Ospite speciale di quest’anno sarà Massimo Recalcati, che terrà una lectio magistralis dal titolo L’educazione impossibile, dedicata alla dimensione più profonda dell’educazione. L’incontro è in programma giovedì 14 maggio, al Teatro Ponchielli, che, confermando la propria attenzione verso bambini e ragazzi, ha accolto con grande disponibilità la proposta di ospitare questo momento della rassegna, aprendo il teatro al dialogo tra il mondo della cultura e quello della scuola.

La rassegna si apre giovedì 9 aprile al Teatro Monteverdi con Indovina chi viene a cena a Cremona insieme alla giornalista Sabrina Giannini. Il 14 aprile sarà la volta di Essere bambini oggi con Alberto Pellai e Silvia Iaccarino, in dialogo per riflettere sulle sfide del crescere nel terzo millennio. Il programma prosegue con temi centrali per la contemporaneità: il rapporto con gli adolescenti con Matteo Lancini – Chiamami adulto – in programma il 21 aprile, il modello pedagogico DadaLogica presentato da Vincenzo Cascino, l’intelligenza artificiale e le trasformazioni del pensiero con Maura Gancitano e Andrea Colamedici (Il morso del ragno, 13 maggio), la scuola di Mario Lodi tra infanzia e primaria con Juri Meda, Silvia Denti e Barbara Bertoletti (18 maggio), Il tempo lento dell’infanzia in un mondo che corre con Silvia Iaccarino (19 maggio) fino alle questioni della plusdotazione e dell’inclusione con Maria Assunta Zanetti (26 maggio), per concludere con Andrea Maggi, noto per il docureality della Rai “Il Collegio” con un incontro dal titolo Adolescenti, genitori e insegnanti. Il triangolo no, non lo avevo considerato (27 maggio).

Tra gli appuntamenti anche la presentazione del quarto report dell’Osservatorio Scolastico Cremonese per l’anno scolastico 2025/2026 (9 aprile), un approfondimento sul cyberbullismo organizzato dal Comitato Genitori Istituto Comprensivo Cremona 2 con Roberta Cavalli, Daniela Trentin e l’ispettore Shara Bondi (18 aprile), l’inaugurazione della seconda edizione di Visioni d’infanzia (6 maggio, al Museo di Storia Naturale e in anteprima il 17 aprile al Teatro Ponchielli), l’incontro dedicato alla mobilità sostenibile e ai diritti dell’infanzia a cura di Chiara Ricci, Anna Donati ed Eleonora Perotto, organizzato con Fiab Biciclettando, Politecnico di Milano sede di Cremona e UNICEF (7 maggio), e la giornata di presentazione del progetto Still I Rise con Nicolò Govoni e Giovanni Volpe in Cortile Federico II e in piazza Stradivari (23 maggio).

Accanto agli incontri, il programma propone numerose attività diffuse nei luoghi culturali della città. Letture e iniziative alla Piccola Biblioteca (Palazzo Affaitati, via Ugolani Dati, 4), tra cui la presentazione del libro La pescatrice con Giuseppe Festa (25 marzo); Rosa o blu? Sceglilo tu!, storie, giochi e letture per superare gli stereotipi di genere (15 aprile); Dal Bosco del Gruffalò alla foresta dei numeri (18 aprile) e … e dalla Cina, l’antica leggenda di Mulan, bambina coraggiosa (9 maggio).

Attività sono previste anche al Museo di Storia Naturale: laboratorio creativo legato alla mostra Laboratorio del cotto (8 aprile), Piccoli mineralogisti (11 aprile e 16 maggio), laboratorio di realizzazione della carta con trucioli di abete rosso (18 aprile).

Inoltre, al Museo Archeologico San Lorenzo, oltre al laboratorio di tessitura Penelope e le altre (17 aprile e 15 maggio) in occasione della rassegna sarà possibile, durante gli orari di apertura del museo e per gli studenti fino alla secondaria di secondo grado, utilizzare gratuitamente il visore Oculus e visitare virtualmente la domus del Ninfeo.

Al Museo della Civiltà Contadina si terranno laboratori in occasione della giornata mondiale dell’Ape (23 maggio) e possibilità per gli studenti di partecipare alla caccia al tesoro Culture Cache: scova il dettaglio, logga la meraviglia.

A Porta Mosa e al Teatro Monteverdi si terranno interessanti attività teatrali realizzate in collaborazione con il Settore Servizi Sociali e con compagnie professionali del territorio. A Porta Mosa l’11 aprile andrà in scena La Fiaba dei 3 bauli, a cura della Compagnia Teatro Daccapo; il 18 aprile sarà la volta di Mago per svago della compagnia L’Abile Teatro; il 19 aprile sarà la volta de I racconti delle città invisibili della compagnia Controsenso Teatro; il 26 aprile Tra cielo e terra della compagnia Il Carrozzone degli Artisti. Il 12 aprile, al Teatro Monteverdi, sarà proposto Nati con la camicia della compagnia Emmeci di Massimo Cauzzi e il 21 maggio, nel Cortile Federico II, si terrà lo spettacolo Altrove a cura della Compagnia dei Piccoli.

A cura del Settore Area Vasta si terranno anche diverse iniziative ambientali per famiglie: il 18 aprile la crociera sul fiume con la Motonave Mattei, il 15 maggio i laboratori nel PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) del Po e del Morbasco, e il 16 maggio la biciclettata per famiglie.

Sabato 9 e domenica 10 maggio, alle Colonie Padane, ASST Cremona proporrà il Super Gioco Sano: appuntamento dedicato alla riscoperta della natura e al piacere di stare insieme, con percorsi sensoriali, laboratori e attività all’aperto realizzati in collaborazione con enti e associazioni del territorio. Il 9 maggio, alle 16, ci terrà la premiazione del concorso Piccoli Passi per un Comportamento Sostenibile 2026, in programma dalle ore 15.

In chiusura della rassegna da segnalare alcuni appuntamenti di rilievo: il 17 maggio, al Parco Sartori, la XXV edizione di Bimbimbici di Fiab Biclettando Cremona, e il 25 maggio l’iniziativa Cucine Aperte, con cui Camst presenterà il servizio di ristorazione delle scuole del Comune di Cremona.

Il Tempo dell’Infanzia e…oltre si conferma così come uno spazio di riflessione condivisa e partecipazione attiva, capace di mettere in dialogo scuola, famiglie, istituzioni e territorio, promuovendo una cultura dell’infanzia attenta, consapevole e inclusiva. Per maggiori informazioni si veda al sito del progetto (https://iltemporitrovato.comune.cremona.it) e i canali social del Settore Politiche Educative. Per ricevere aggiornamenti, ci si può iscrivere al canale whatsapp del Settore Politiche Educative.

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