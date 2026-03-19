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Lilt, fino al 40% dei tumori è evitabile grazie a corretti stili di vita

ROMA (ITALPRESS) – Alimentazione sana, attività fisica, controlli periodici, lotta al tabagismo e attenzione ai fattori di rischio ambientali: fino al 40% delle patologie oncologiche è evitabile grazie a corretti stili di vita. E’ il messaggio lanciato in occasione della conferenza stampa di presentazione alla Camera dei Deputati della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e giunta alla 25^ edizione
mec/fsc/azn

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