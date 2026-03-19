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Napoli, rapina in casa a Casoria: intera famiglia immobilizzata con le lenzuola

(Adnkronos) – Rapina in casa a Casoria, in provincia di Napoli, dove una intera famiglia è stata immobilizzata con le lenzuola per consentire il furto e poi la fuga ai banditi. E’ accaduto questa notte, dopo le 3, in via Fonseca.  

Alcune persone ancora non identificate, col volto coperto, avrebbero forzato la porta d’ingresso di un appartamento e immobilizzato con le lenzuola il padre 62enne, madre di 59 anni e figlio di 28.  

Rubato denaro contante. Indagini idei carabnieri n corso per ricostruire dinamica e identificare responsabili. 

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