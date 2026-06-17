Cremona Summer Festival, la 16esima edizione ai nastri di partenza

Anche quest’anno, la grande musica internazionale torna protagonista dell’estate cremonese: dal 20 giugno al 27 settembre 2026 si svolgerà la sedicesima edizione del Cremona Summer Festival, manifestazione estiva dedicata alla musica e alla liuteria, che trasformerà Cremona e il suo territorio in un punto di riferimento mondiale per studenti, docenti e appassionati. Tutti i concerti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il Festival, promosso dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia nell’ambito del progetto “Masterclass – A Place to play” e realizzato in collaborazione con i Comuni di Cremona e di Crema, conferma la propria vocazione didattica e concertistica, accogliendo orchestre giovanili, cori e solisti provenienti da tutto il mondo. Il territorio cremonese continua a consolidare il suo ruolo di “A place to play”, con un afflusso previsto di oltre 2.000 partecipanti, tra studenti, insegnanti e famiglie, con significativi ritorni per le attività economiche locali, dall’accoglienza alle botteghe liutarie.

L’edizione 2026 vedrà il coinvolgimento di importanti istituzioni musicali internazionali: tra i primi appuntamenti, il concerto del Coro del Royal Holloway College University of London che si esibirà il 20 giugno alle 21:00 presso l’Auditorium Manenti di Crema e il 22 giugno alle 21:00 presso la Cattedrale di Cremona, seguito dalla presenza di Helen Brunner, violinista diplomata al Royal College of Music di Londra, una delle pioniere del Metodo Suzuki in Europa; il 26 giugno alle ore 18:00 verrà infatti presentata una masterclass sul metodo Suzuki presentata da Helen Brunner in collaborazione con il CeSMI presso la Sala Maffei di Cremona, il 27 giugno alle ore 21:00 invece terrà un concerto con i suoi studenti presso l’Auditorium del Museo del Violino, nel quale verrà suonato anche il suo prezioso violino “Brunner” di Girolamo Amati II.

Oltre alle numerose realtà provenienti da tutto il mondo anche quest’anno un ruolo centrale sarà affidato alle Masterclass, dal 13 luglio al 28 luglio ritorna la Cremona International Music Academy, organizzata dal direttore artistico Mark Lakirovich, che proporrà un fitto calendario di masterclass, concerti di studenti e docenti, e i prestigiosi concorsi per archi e pianoforte (da segnalare l’atteso evento speciale con il Quartetto di Cremona, previsto per il 22 luglio) seguiti dal PIMF-Vanoli Music Festival (USA) e dall’ Accademia Monte Verità.

Quest’anno il festival aggiunge un nuovo filone dedicato al canto lirico, denominato Cremona Opera Festival ,che partirà con la finale del Concorso “Premio Orfeo d’Oro”, organizzato dall’associazione Alliance Arts Administration di Parigi, il 29 luglio alle 19:00, presso l’Auditorium del Museo del Violino, continuando poi con le lezioni e masterclass dell’Accademia Monte Verità, per finire con la produzione de “Le Nozze di Figaro” presso il Teatro Filodrammatici in due versioni, una Piano e Voce e l’altra con l’accompagnamento dell’Orchestra da Camera di Parma.

Sempre nell’ambito del canto lirico continuerà anche quest’anno l’immancabile Gran Galà Lirico, in collaborazione con Confartigianato Imprese, che dal Cortile Federico II si sposterà quest’anno in Piazza del Comune, il 7 agosto alle ore 21.

Da non perdere inoltre le prestigiose esibizioni presso il Museo del Violino:

– Sabato 27 giugno, ore 21:00 – A Living Heritage: Helen Brunner and The Amati Violin

– Sabato 18 luglio, ore 20:30 – Cremona International Music Academy – Concerto dei vincitori 2025 con la Festival Orchestra

– Martedì 21 luglio, ore 20:30 – Cremona International Music Academy – Concerto dei vincitori 2026 con Archi e Piano

– Mercoledì 29 luglio, ore 19:00 – Finale Concorso “Premio Orfeo d’Oro”

– Martedì 8 settembre, ore 21:00 – Bella Musica Mozarteum Salisburgo (Austria)

Il programma si estenderà fino a fine settembre e si chiuderà con il concerto della Kambala School (AUS) il 27 settembre alle ore 18:00 presso il Cortile Federico II.

Il Cremona Summer Festival ha il patrocinio della Provincia di Cremona, oltre al supporto e la collaborazione della Scuola Internazionale di Liuteria, della Fondazione Museo del Violino, del Touring Club – Sezione di Cremona, della Strada del Gusto Cremonese delle Botteghe del Centro, del Distretto Urbano del Commercio, di Confartigianato Imprese, dell’Associazione Filodrammatica Cremonese, del Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, della Cremona International Music Academy, del Festival delle Orchestre Giovanili di Firenze, e di BeMyMusic Cremona.

IL PROGRAMMA COMPLETO

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