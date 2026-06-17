Odori sgradevoli nei quartieri 9 e 15, tavolo tecnico condiviso per individuare origine

Sarà attivata, sulla base della vigente normativa nazionale in materia in materia di emissioni odorigene di impianti e attività, la procedura amministrativa volta a rilevare il grado di disturbo olfattivo e della causa-effetto per valutare le molestie olfattive segnalate dai residenti dei quartieri Giordano-Cadore e Bagnara-Battaglione-Gerre Borghi.

In particolare, sarà costituito un apposito Tavolo tecnico tra Comune di Cremona, Arpa – Dipartimento di Cremona, Ats Val Padana e Provincia di Cremona, in collaborazione con Padania Acque e i cittadini dei Quartieri 9 e 15. Questi ultimi, opportunamente formati dall’Arpa, saranno coinvolti nel monitoraggio in modo che siano informati delle attività di controllo, di valutazione e dell’adozione di provvedimenti volti a contenere gli odori segnalati.

Lo ha deciso la Giunta, su proposta dell’assessora all’Ambiente Simona Pasquali. La Direzione del Settore Area Vasta, Ambiente e Transizione Ecologica stabilirà le modalità di comunicazione dei lavori del Tavolo anche attraverso la partecipazione allargata dei portatori di interesse in base alle tematiche affrontate.

Il problema delle molestie olfattive segnalate dai residenti dei Quartieri 9 (Giordano-Cadore) e 15 (Battaglione – Bagnara – Gerre Borghi) è stato al centro dell’assemblea pubblica svoltasi il 26 maggio all’oratorio di Sant’Imerio. Un momento di confronto, ascolto e coinvolgimento attivo dei residenti per l’avvio del percorso denominato Molf (apposito applicativo per la gestione di queste problematiche sviluppato da Arpa Lombardia) per l’individuazione e il monitoraggio delle molestie olfattive di cui, sino ad oggi, non è stato possibile individuare in maniera univoca l’origine.

Durante quell’incontro sono stati illustrati gli approfondimenti tecnici svolti e le verifiche fatte, frutto del percorso condiviso avviato dal Comune insieme ad Arpa, Ats Val Padana, Provincia di Cremona e Padania Acque, con l’obiettivo di individuare l’origine dei fenomeni odorigeni segnalati e definire gli strumenti più efficaci per affrontarli.

I tecnici di Arpa hanno presentato il funzionamento del progetto di monitoraggio, che avrà una durata di circa tre mesi, spiegando modalità e strumenti attraverso cui verranno rilevate le molestie olfattive grazie alla partecipazione volontaria dei residenti coinvolti nel ruolo di “sentinelle”.

“Coerentemente con quanto illustrato in quella sede vista la condivisione di tutti gli interessati, si è decisa l’istituzione di un Tavolo tecnico per affrontare con sollecitudine i problemi riscontrati e coinvolgere i cittadini così che possano rendersi conto delle attività di controllo, di valutazione e di adozione di presidi volti a contenere il fenomeno degli odori che ancora permangono, acquisendo informazioni puntuali sui fenomeni di disturbo percepiti nei Quartieri 9 e 15, da cui proviene la maggior parte delle segnalazioni, così da identificarne la causa” sottolinea ancora Pasquali. “Il lavoro che stiamo portando avanti mira ad approfondire il fenomeno con strumenti scientifici e con un monitoraggio strutturato, nella consapevolezza che la collaborazione tra istituzioni e cittadini è fondamentale”.

“L’ascolto e il confronto con i cittadini costituiscono un momento molto importante e prezioso per l’Amministrazione – aggiunge la vicesindaca con delega ai Quartieri Francesca Romagnoli – Crediamo sia infatti fondamentale creare occasioni in cui le persone possano esprimere direttamente le proprie preoccupazioni, portare segnalazioni e contribuire alla costruzione di percorsi condivisi. Anche su un tema delicato come quello delle molestie olfattive, il coinvolgimento della comunità è un elemento essenziale per affrontare in modo serio ed efficace la situazione”.

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