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Tg News – 19/3/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Londra annuncia piano a 6 per riapertura stretto Hormuz
– Mattarella dalla Spagna “Ue sappia dire no ai conflitti”
– Giorgetti “La guerra è uno stress test impegnativo per i conti pubblici”
– Codacons, alla pompa prezzi non risentono ancora dei tagli
– La Bce mantiene invariati i tassi d’interesse
– Escort Firenze, parla la guardia giurata omicida
– Congedo, un padre su tre ancora non lo sa
– Polizia e Fastweb+Vodafone, un podcast contro la violenza di genere online
– Previsioni 3B Meteo 20 Marzo
mrv
– Londra annuncia piano a 6 per riapertura stretto Hormuz
– Mattarella dalla Spagna “Ue sappia dire no ai conflitti”
– Giorgetti “La guerra è uno stress test impegnativo per i conti pubblici”
– Codacons, alla pompa prezzi non risentono ancora dei tagli
– La Bce mantiene invariati i tassi d’interesse
– Escort Firenze, parla la guardia giurata omicida
– Congedo, un padre su tre ancora non lo sa
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