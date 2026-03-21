Inseguimento thriller a Bagnolo: fuga in auto, schianto e arresto di tre uomini

Mattinata ad alta tensione a Bagnolo Cremasco, dove un inseguimento tra carabinieri e tre uomini si è trasformato in un vero e proprio “giallo” dai contorni ancora da chiarire. Intorno alle 10, un’auto — una Volkswagen Golf bianca — non si sarebbe fermata all’alt imposto dai militari, dando il via a una fuga a tutta velocità tra le vie del paese. Alla guida tre uomini, di 48, 48 e 28 anni, che avrebbero tentato di seminare le pattuglie imboccando strade secondarie e vicoli.

Ne è nato un inseguimento durato diversi minuti, che ha visto impegnati i carabinieri della stazione locale, l’Aliquota mobile e il nucleo operativo di Crema guidati dal comandante Laviola, con il supporto anche di un elicottero dell’Arma.

La corsa si è conclusa in via Novella, dove la vettura dei fuggitivi è finita contro un muretto. Nemmeno l’impatto ha però fermato i tre, che hanno tentato un’ultima disperata fuga, venendo però raggiunti, bloccati e ammanettati dai militari.

Durante le concitate fasi dell’arresto, un carabiniere sarebbe rimasto ferito a un piede, colpito dalla ruota dell’auto negli ultimi istanti dell’inseguimento. I tre uomini sono stati successivamente trasportati in ospedale in codice giallo.

Resta al momento da chiarire il motivo della fuga: tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sarebbe anche un possibile tentativo di rapina al centro commerciale Bennet, circostanza però ancora in fase di accertamento.

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