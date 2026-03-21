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Longevity Magazine – Puntata del 21/3/2026

MILANO (ITALPRESS) – Tutto per una sana e lunga vita. Nella quinta puntata di Longevity Magazine, format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, intervista Valerio Cirfera, specialista in Dermatologia e Venerologia, fondatore e presidente della SIDeLF – Società Italiana di Dermatologia Legale e Forense, e Davide Brunelli, specialista in Dermatologia. Il legame tra medicina e diritto e l’innovazione in dermatologia tra gli argomenti della puntata.
sat/gsl

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