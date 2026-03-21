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Pecoraro Scanio “L’arte italiana del presepe merita riconoscimento dell’Unesco”

ROMA (ITALPRESS) – “L’arte italiana del presepe merita il riconoscimento come patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’Unesco. Finalmente è stata avanzata la proposta ufficiale con una candidatura promossa dal ministero della Cultura insieme a numerose realtà della società civile”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, da anni impegnato nella valorizzazione delle tradizioni culturali italiane.

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(Fonte video: Fondazione UniVerde)

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