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Christillin “Italia Paese di sport, investire in impianti”

FIUGGI (ITALPRESS) – “L’Italia è un piccolo ma grande Paese di sport e atleti. È interessante vedere cosa si può fare nello sport per tutti, partendo dalla cultura di base, mettendo a disposizione gratuitamente dei giovani, di quelli che saranno i campioni di domani un’impiantistica laddove non esista”. Lo ha detto Evelina Christillin, manager sportiva, in occasione della quarta edizione dello Sportcity Meeting 2026 a Fiuggi.
glb/gm/mrv

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