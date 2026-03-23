Ultime News

23 Mar 2026 Referendum, primi risultati: in Italia avanti il No, nel cremonese Sì in testa con il 57%
23 Mar 2026 Referendum: a Cremona ha votato il 63,98% degli aventi diritto, in provincia il 63,52%
23 Mar 2026 "Il tempo dell'infanzia", al Ponchielli incontro con Massimo Recalcati
23 Mar 2026 Padania Acque, inaugurata la nuova centrale idrica Realdo Colombo
23 Mar 2026 Traditi dai vestiti e dalla videosorveglianza: i Carabinieri incastrano i ladri di cosmetici
Video Pillole

Nepi “Progetto Illumina per rendere lo sport accessibile e inclusivo”

FIUGGI (ITALPRESS) – “Illumina rappresenta tutto ciò che abbiamo imparato come Sport e Salute dalle esperienze olimpiche per trasformarlo in un progetto che sia accessibile e inclusivo per tutti, dai ragazzi agli over 65. L’obiettivo è aprirne nei prossimi tre mesi 80 in 80 comuni, il sogno è avere un Illumina in ogni Comune italiano”. Lo ha detto Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, in occasione della quarta edizione dello Sportcity Meeting 2026 a Fiuggi.
glb/gm/mrv

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...