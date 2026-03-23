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Tg News – 23/3/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Referendum giustizia, vince il No, Meloni “Rispettiamo il voto”
– Landini “Nuova Primavera per il Paese, festeggiamo in piazza”
– Parodi si dimette da Presidente Anm per “motivi personali”
– Trump “Accordo con l’Iran, intesa su quasi tutti i punti”
– Le borse europee invertono le rotte, petrolio in forte calo
– In Sardegna nessuna decadenza per governatrice Todde
– Ora legale permanente, via libera della Camera all’iter
– Libri, “Il XX secolo non è finito” apre gli incontri di Banca del Fucino
– Previsioni 3B Meteo 24 Marzo
gsl
– Referendum giustizia, vince il No, Meloni “Rispettiamo il voto”
– Landini “Nuova Primavera per il Paese, festeggiamo in piazza”
– Parodi si dimette da Presidente Anm per “motivi personali”
– Trump “Accordo con l’Iran, intesa su quasi tutti i punti”
– Le borse europee invertono le rotte, petrolio in forte calo
– In Sardegna nessuna decadenza per governatrice Todde
– Ora legale permanente, via libera della Camera all’iter
– Libri, “Il XX secolo non è finito” apre gli incontri di Banca del Fucino
– Previsioni 3B Meteo 24 Marzo
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