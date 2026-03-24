Castelverde senza sacchi per i rifiuti: la risposta della sindaca Locci

A Castelverde crescono le segnalazioni dei cittadini sulla mancata distribuzione dei sacchi per la raccolta dei rifiuti. La sindaca Graziella Locci chiarisce cosa sta succedendo e quali sono i passaggi previsti nelle prossime settimane.

«L’acquisto dei sacchi – spiega – è da anni un’azione gestita direttamente dal Comune, separata dall’azienda che svolge il servizio. Per garantire un risparmio sulla Tari ci rivolgiamo a una ditta del territorio che produce materie plastiche, con sede a Costa Sant’Abramo.

Questa volta però l’affidamento non è avvenuto nei tempi adeguati: è stato fatto a inizio gennaio e la ditta sta temporeggiando.»

Un ritardo che ha creato disagi a molte famiglie rimaste senza la fornitura annuale.

«La ditta ci ha promesso la consegna entro fine mese e sarà poi il Comune a occuparsi della distribuzione. Ricordo però che è possibile usare sacchi trasparenti: l’importante è che siano trasparenti, perché possano essere regolarmente ritirati.»

Intanto si apre anche il capitolo della raccolta rifiuti: il bando che affidava il servizio a Casalasca Servizi è scaduto.

«Sì, il bando è scaduto. Il capitolato è già pronto e abbiamo avviato la procedura: la gara partirà a breve. Nel frattempo abbiamo prorogato il servizio con Casalasca per sei mesi. Considerando che una gara rifiuti richiede circa otto mesi, probabilmente servirà un’ulteriore proroga fino all’ingresso del nuovo gestore, previsto per l’anno prossimo.»

Una gara importante: l’affidamento vale oltre 5 milioni di euro e riguarda un comune che, spiega la sindaca, spende molto per il servizio rifiuti.

«La gara sarà 5 anni più 2, studiata con molta attenzione. L’obiettivo è avere un servizio completo a un prezzo competitivo, confrontando più aziende ma garantendo che siano davvero organizzate e radicate sul territorio.»

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