Affitta casa al mare ma perde la cauzione: i carabinieri smascherano la truffa

I Carabinieri di Castelleone hanno denunciato per truffa un uomo di 46 anni, con precedenti di polizia a carico e residente in provincia di Novara. Tutto prende avvio a inizio marzo, quando una donna di Castelleone aveva denunciato una truffa subìta rispondendo a un annuncio su un sito per prendere in affitto un immobile in una località di mare in Abruzzo.

La donna aveva contattato l’inserzionista e dopo una trattativa con scambi di foto e messaggi, aveva raggiunto un accordo e inviato la caparra di 350 euro sull’Iban fornitole. Nel mese di febbraio si era recata sul posto per vedere l’immobile e, verificando che risultava differente da quello che le era stato descritto durante la trattativa, aveva deciso di recedere dall’accordo, chiedendo la restituzione della cauzione.

Da quel momento, pur avendo fornito le coordinate bancarie per la restituzione del denaro, l’interlocutore si era reso irreperibile.

I militari, a seguito della denuncia, avevano attivato le indagini, identificando attraverso il numero di conto corrente, il presunto autore della truffa, denunciato all’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata