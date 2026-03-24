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Tg Economia – 24/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Accordo di libero scambio tra UE e Australia
– Automotive, l’Unrae chiede certezze per tornare a crescere
– Pesca e acquacoltura, più trasparenza per rilanciare il settore ittico
– Previdenza, cambia l’età pensionabile
sat/gsl

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