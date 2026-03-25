Meteo, Arpa Lombardia avverte: forte vento in arrivo anche in pianura

L’arrivo di un fronte freddo sulla Alpi da Nord causa l’aumento della ventilazione, anche con caratteristiche favoniche (secco), sulla Lombardia già nel corso di mercoledì 25. La presenza stessa delle Alpi, inoltre, favorirà la formazione di un nuovo minimo barico (centro di bassa pressione) sull’Italia Settentrionale nel corso di giovedì 26, che entro venerdì 27 si sarà spostato verso il Mar Adriatico e lo avrà percorso verso Sud per poi spostarsi sui Balcani; la presenza di tale minimo, unito al rinforzo dell’alta pressione legata all’Anticiclone delle Azzorre manterrà vivace l’attività del vento sulla Lombardia.

Nel dettaglio, sulla Lombardia, dal pomeriggio di mercoledì 25, cominceranno a soffiare venti moderati o forti di provenienza sud-occidentale sull’Appennino e sulla fascia meridionale della pianura. Dal tardo pomeriggio o dalla serata intensificazione della ventilazione anche sui settori alpini, prealpini e sulla pianura nord-occidentale, con rotazione ovunque del vento dai quadranti settentrionali o occidentali e con ventilazione che esibirà caratteristiche favoniche.

Attese intensità del vento medio, sulle aree maggiormente esposte della pianura e delle valli occidentali comprese tra 30 e 40 km/h, con raffiche fino a 70 km/h.

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