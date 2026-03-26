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Cronaca

Cremona, via libera al Tanta Robba Festival 2026: evento gratuito, il Comune stanzia 100mila euro

di Silvia Galli

Il costo totale della rassegna è stimato in 228mila euro, coperti per oltre la metà da sponsor e contributi privati

Il Tanta Robba Festival
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La Giunta comunale di Cremona ha approvato il protocollo d’intesa con l’associazione Gli Amici di Robi APS per il Tanta Robba Festival 2026, in programma dal 2 al 4 luglio al Parco Lungo Po Europa.

L’evento sarà completamente gratuito per il pubblico, una scelta che comporta un forte impegno economico per gli organizzatori. Per sostenerne la realizzazione, il Comune contribuirà con un sussidio di 100mila euro, non come corrispettivo di servizi ma come supporto a un’iniziativa di interesse pubblico.

Il costo totale del festival è stimato in 228mila euro, coperti per oltre la metà da sponsor e contributi privati.

La delibera portata in giunta dall’assessore Luca Burgazzi è stata dichiarata immediatamente eseguibile per consentire l’avvio della complessa macchina organizzativa.

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