Giovedì alle ore 20.30, sul canale 19, torna l’appuntamento con “Gioielli Sotto Casa” che ci porta nel cuore di una delle città più affascinanti d’Italia: Verona. Il conduttore Piero Brazzale porterà alla scoperta di alcune delle piazze e dei luoghi più simbolici del centro storico, che raccontano secoli di storia, arte e vita quotidiana.

Il viaggio comincia da Piazza Bra, la piazza più grande della città e uno dei luoghi più rappresentativi di Verona. Ampia, luminosa e sempre animata, Piazza Bra accoglie cittadini e visitatori proprio davanti allo straordinario scenario dell’Arena, uno dei più importanti anfiteatri romani al mondo.

Il nome della piazza ha un’origine curiosa: deriva dal termine “braida”, che a sua volta proviene dal longobardo breit, cioè “largo”. Un nome che descrive perfettamente questo grande spazio urbano che, nel corso dei secoli, è diventato il vero salotto d’ingresso della città.

Passeggiando qui si percepisce subito l’atmosfera vivace di Verona, tra palazzi storici, locali e la presenza imponente dell’Arena, che ancora oggi continua a essere protagonista di grandi spettacoli e momenti culturali.

Lasciata Piazza Bra, il percorso si snoda verso un altro luogo simbolo della città: Piazza delle Erbe. Considerata da molti uno dei salotti a cielo aperto più belli e affascinanti al mondo, questa piazza rappresenta il cuore più antico di Verona.

Proprio qui, infatti, sorgeva l’antico foro romano, il centro della vita pubblica nell’età romana. In questo spazio si svolgevano le attività politiche, economiche e sociali della città, e ancora oggi la piazza conserva quell’anima vivace e dinamica che la caratterizza da secoli.

Tutto intorno si affacciano palazzi storici che testimoniano epoche diverse della storia veronese, creando un insieme architettonico ricco di fascino e di colori. Al centro della piazza spicca la suggestiva Fontana di Madonna Verona, con la statua di epoca romana risalente al 380 d.C. La figura di Madonna Verona tiene tra le mani un cartiglio che riporta l’antico motto della città: “A questa città portatrice di giustizia e amante di lode.” Un messaggio che attraversa i secoli e che racconta l’orgoglio e l’identità della comunità veronese.

Proseguendo nell’itinerario si arriva in Piazza dei Signori, uno dei luoghi più eleganti e suggestivi del centro storico, nata dallo sviluppo dei palazzi nei quali, soprattutto durante il periodo della signoria degli Scaligeri, si prendevano le decisioni politiche e amministrative più importanti per la città.

Gli edifici che la circondano sono collegati tra loro da portici e arcate, creando quasi l’impressione di trovarsi all’interno di una grande corte signorile. Al centro della piazza si trova il monumento dedicato a Dante Alighieri, una statua in marmo bianco di Carrara alta circa tre metri, realizzata nel 1865 per celebrare il seicentenario della nascita del grande poeta.

La presenza di Dante in questa piazza non è casuale: proprio a Verona, infatti, il poeta trovò uno dei suoi primi rifugi dopo l’esilio da Firenze, accolto alla corte di Cangrande I della Scala, uno dei più importanti signori della città.

Il viaggio si conclude con uno dei monumenti più affascinanti e caratteristici di Verona: le Arche Scaligere. Si tratta di uno straordinario complesso funerario in stile gotico realizzato per accogliere le tombe dei membri più illustri della potente famiglia degli Scaligeri, che governò Verona tra il XIII e il XIV secolo.

Le arche sono racchiuse all’interno di un elegante recinto in ferro battuto, decorato con il motivo della scala, simbolo araldico della casata. All’interno si trovano diversi monumenti funerari di grande valore artistico: l’arca di Cangrande I della Scala, quella di Mastino II della Scala, l’arca di Cansignorio della Scala, il sarcofago di Alberto I della Scala e l’arca pensile di Giovanni della Scala.

L’appuntamento con “Gioielli Sotto Casa” torna la prossima settimana, sempre su CR1, il giovedì alle 20.30, insieme a Piero Brazzale, per scoprire un nuovo angolo di bellezza della città di Verona. Perché spesso i luoghi più straordinari sono proprio quelli che abbiamo… sotto casa.

Veronica Padiglione

© Riproduzione riservata