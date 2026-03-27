Punto Verde racconta i tulipani di Cascina Gina: riaperto il campo alle porte di Caorso

La bellezza dei fiori di stagione nella nuova puntata di Punto Verde, in onda stasera (venerdì 27 marzo) alle 21:00 su CR1. Torna infatti visitabile un’area apprezzatissima dalle famiglie cremonesi: il campo di tulipani di Cascina Gina, a Muradolo di Caorso (PC).

Non soltanto migliaia di tulipani pronti a sbocciare, ma anche narcisi e giacinti. Una invasione di fiori che ognuno può raccogliere, armato di forbici e secchiello, per comporre un bouquet da portare a casa. Una scommessa nata quasi per scherzo quattro anni fa da parte dei fratelli Merli, Giuseppe ed Elisabetta, e che ogni anno viene riproposta in questo periodo: la fioritura dei tulipani avviene infatti nella prima metà di aprile. Motivo per il quale il campo sarà visitabile soltanto per poche settimane.

Nella puntata in onda stasera – come sempre condotta da Giovanni Rossi e Veronica Padiglione – ci sarà spazio anche per l’arte della panificazione, in una storica realtà cremonese.

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