Comitato ordine e sicurezza, in Prefettura focus sull'escalation di furti

Una vera e propria escalation di furti sul territorio provinciale imponte un’azione immediata, preventiva ma anche repressiva: questo quanto emerso nell’ultima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltasi giovedi mattina a Cremona, su convocazione del Prefetto Antonio Giannelli.

Un incontro, a cui hanno preso parte gli esponenti delle forze dell’ordine del territorio, durante il quale si sono analizzati i tanti episodi che hanno contrassegnato questo inizio d’anno, e che hanno creato tensione nella popolazione.

A partire dalla raffica di colpi messi a segno al quartiere Boschetto, con villette svaligiate sistematicamente, a qualsiasi ora, anche con i padroni di casa all’interno. Tanto che i residenti hanno chiesto più sorveglianza e un maggior numero di telecamere.

Non meno critica la situazione dei quartieri Villetta e Zaist, dove i malviventi sono entrati in azione con il favore delle tenebre, aprendo decine di garage e portando via tutto quello che di valore vi era conservato. Nel primo caso i presunti responsabili sono già stati arrestati dalla polizia, mentre sono ancora in corso le indagini per i colpi in via dell’Annona.

Anche nella zona di Sant’Ambrogio lo schema si ripete: ignoti che si introducono nelle case sfidando la presenza dei residenti, alimentando un senso di insicurezza diffuso tra le famiglie.

Insomma, una situazione allarmante che ha caratterizzato i primi tre mesi del 2026, e che ha indotto le autorità a correre ai ripari. Nelle prossime settimane, quindi, i controlli verranno potenziati ulteriormente, con pattugliamenti sempre più frequenti da parte delle forze dell’ordine, al fine di incrementare la percezione di sicurezza e scoraggiare nuove incursioni.

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