Assemblea dell'Avis. Manfredini: "Persi 200 donatori e un migliaio di sacche di sangue"

Si è svolta la 65esima assemblea provinciale dell’Avis nella sede cremonese di via Massarotti. Un appuntamento cruciale per definire i vertici e le strategie future dell’organizzazione. “Siamo qui per tracciare quest’anno un bilancio non positivo: abbiamo perso circa 200 volontari, con una perdita di circa un migliaio di sacche. Ha tenuto bene la donazione di plasma, un po’ meno la donazione di sangue intero”, ha detto il presidente provinciale Cristiano Manfredini.

“Ci stiamo impegnando per recuperare i donatori che non donano da tempo e rafforzare il rapporto con la società e il terzo settore”. L’assemblea è chiamata ad un importante passaggio democratico con l’elezione dei delegati per le assemblee regionale e nazionale coordinate dal Comitato elettorale. Un momento chiave della giornata è stata la discussione del bilancio consuntivo 2025 e ratifica del bilancio preventivo 2026.

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