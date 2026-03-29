Cronaca
"Cosa Bolle in Pentola": stasera su CR1 l'appuntamento con il gusto
Nella puntata odierna si va a Cicognolo presso il ristorante L’Umbreleér . La serata sarà dedicata all'esaltazione delle materie prime locali con focus sull'utilizzo dell'olio Zucchi
Stasera, domenica 29 marzo 2026, l’appuntamento con il gusto torna puntuale alle 20:30 su CR1.
Nella puntata odierna di “Cosa Bolle in Pentola”, Silvia Galli ci porta a Cicognolo, presso il ristorante L’Umbreleér . La serata sarà dedicata all’esaltazione delle materie prime locali, con un focus particolare sull’utilizzo dell’olio Zucchi per valorizzare le ricette della tradizione cremonese.
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