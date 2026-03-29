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Cremona città del baskin e anche della boccia inclusiva: terzo campionato provinciale

Alla palestra del Seminario di Cremona si è svolto l'evento molto partecipato, dato il nobile intreccio tra il mondo dello sport e quello della disabilità

Foto StudioB12 di Gianpaolo Guarneri
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Il terzo campionato provinciale di boccia inclusiva, organizzato dalla canottieri Flora in collaborazione con l’Ente Italiano Sport Inclusivi, si è tenuto domenica alla palestra del Seminario di Cremona. Un evento assai partecipato, dato il nobile intreccio tra il mondo dello sport e quello della disabilità.

“Abbiamo cercato di far sì – spiega Pierangelo Fabris, consigliere della canottieri Flora – che squadre formate da giocatori con diversi tipi di disabilità e normodotati possano giocare insieme. L’importante è che la valenza dei punti fatti sia uguale, sia per chi ha disabilità sia per i normodotati”.

Cremona città del baskin e anche della boccia inclusiva. “Sì, è una sperimentazione iniziata qualche anno fa che in realtà si è consolidata attraverso l’EISI – spiega l’assessore allo sport di Cremona Luca Zanacchi -. Si tratta di una delle nostre eccellenze sportive”.

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