Il vescovo presiede la Domenica delle Palme: aperti i riti della Settimana Santa

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Con la Domenica delle Palme si sono aperti ufficialmente i riti della Settimana Santa. A Cremona, la liturgia ha avuto inizio alle 10.30 nella chiesa di S. Maria Maddalena (chiesa sussidiaria della parrocchia di S. Imerio, dell’unità pastorale Sant’Omobono). Dopo la benedizione dei rami di palma e ulivo, i sacerdoti e i fedeli hanno percorso via Realdo Colombo, via Ferrante Aporti, attraversando via Platina e proseguito per via Sicardo, raggiungendo in processione piazza del Comune, per accedere alla Cattedrale dove il vescovo di Cremona Antonio Napolioni ha presieduto l’Eucaristia.

“Pensate che storia di santità, di martirio, di fede, di missione, di carità, da quella passione di Gesù che continua a dare speranza nel mondo – ha detto il vescovo -. Quest’anno, in questa Pasqua, a 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, ho scelto di vivere con voi e con lui le celebrazioni. Quest’uomo che viveva d’Assisi nella Valle Spoletana, proprio al tempo in cui Omobono era già adulto e testimoniava la sua carità nelle contrade della città di Cremona. Ci avviciniamo a lui perché ci vuole un cristianesimo così oggi, un cristianesimo essenziale, umano, radicale, gioioso, provocante”.

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