Netanyahu: “Il Cardinale Pizzaballa avrà accesso immediato al Santo Sepolcro”

(Adnkronos) – “Ho dato istruzioni alle autorità competenti affinché al Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino, sia concesso pieno e immediato accesso alla Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme”. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, con un post su X, si esprime dopo il caso che ha caratterizzato la Domenica delle Palme. Al cardinale Pierbattista Pizzaballa, capo della Chiesa cattolica in Terra Santa, è stato vietato l’accesso nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme.

“Negli ultimi giorni, l’Iran ha ripetutamente preso di mira i luoghi sacri di tutte e tre le religioni monoteiste di Gerusalemme con missili balistici. In un attacco, frammenti di missile sono caduti a pochi metri dalla Chiesa del Santo Sepolcro. Per proteggere i fedeli, Israele ha chiesto ai membri di tutte le fedi di astenersi temporaneamente dal pregare nei luoghi sacri cristiani, musulmani ed ebraici della Città Vecchia di Gerusalemme”, afferma Netanyahu nel messaggio. “Oggi, per particolare preoccupazione per la sua sicurezza, al Cardinale Pizzaballa è stato chiesto di astenersi dal celebrare la messa nella Chiesa del Santo Sepolcro”, aggiunge il primo ministro. “Pur comprendendo questa preoccupazione, non appena ho appreso dell’incidente con il cardinale Pizzaballa, ho dato istruzioni alle autorità affinché il Patriarca potesse celebrare le funzioni religiose come desidera”, conclude il premier.

Il Times of Israel riferisce che è stato concordato un piano tra le autorità e il patriarcato. Il quotidiano fa riferimento ad un incontro per definire il protocollo. Il vicecommissario del distretto di Gerusalemme, Avshalom Peled, e il comandante di un settore del distretto, Dvir Tamim, hanno avuto un colloquio con un rappresentante del patriarcato: il piano consentirà “a tutte le confessioni cristiane di pregare nella chiesa mentre la guerra continua”, scrive il Times of Israel. Una fonte della polizia, secondo il quotidiano, spiega che il piano verrà reso noto nella giornata di lunedì 30 marzo dopo un nuovo meeting che coinvolgerà rappresentanti di tutte le confessioni.

Nel corso della giornata, si è espresso anche il presidente israeliano, Isaac Herzog, che annunciato di aver avuto un colloquio telefonico con il cardinal Pizzaballa e di avergli espresso il suo “profondo rammarico per lo sfortunato incidente” verificatosi questa mattina nella Città Vecchia di Gerusalemme.

“Ho chiarito che l’incidente è stato causato da timori di sicurezza dovute alla continua minaccia di attacchi missilistici da parte del regime terroristico iraniano contro la popolazione civile in Israele, a seguito di precedenti incidenti che hanno visto nei giorni scorsi missili iraniani cadere nella zona della Città Vecchia di Gerusalemme”, ha aggiunto Herzog, sottolineando di aver ribadito a Pizzaballa “l’impegno incrollabile dello Stato di Israele a favore della libertà di religione per tutte le fedi e del mantenimento dello status quo nei luoghi santi di Gerusalemme”.