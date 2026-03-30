Alla scuola primaria Miglioli la formazione WWF sulla didattica in natura

A lezione di didattica multidisciplinare nell’aula “senza mura, senza porte e senza banchi”, come la definiscono i bambini e le bambine.

È l’esperienza che hanno vissuto nei giorni scorsi 25 docenti provenienti da tutta la Lombardia presso l’Aula Natura WWF della scuola primaria Miglioli dell’Istituto comprensivo Cremona Uno, sotto la guida della Dirigente Scolastica Maria Giovanna Daniela Manzia.

A guidare il pomeriggio formativo sono state alcune insegnanti del plesso, impegnate a realizzare e formarsi su una didattica outdoor, con Claudio Pio Clemente, formatore WWF, nell’ambito del percorso di accompagnamento che l’associazione dedica alle scuole che hanno realizzato questi spazi didattici all’aperto. Si tratta della prima volta che una formazione di questo tipo viene organizzata a Cremona: l’Istituto Comprensivo Cremona Uno è infatti l’unico in Lombardia a disporre di un’Aula Natura WWF.

La giornata ha alternato momenti di formazione teorica e attività pratiche all’aperto: laboratori di osservazione degli elementi naturali, giochi legati all’ambiente, esperienze creative e produzioni di carattere linguistico. Per acquisire quei metodi che consentono di portare l’esperienza diretta della natura dentro la didattica quotidiana, con un approccio interdisciplinare che coinvolge tutte le materie, non solo le scienze. La natura diventa così uno spazio di apprendimento capace di stimolare curiosità, creatività, motivazione e collaborazione tra gli studenti.

L’Aula Natura della scuola primaria Miglioli è stata inaugurata nel 2023. Il progetto è stato realizzato dal WWF dopo che la scuola ha vinto il concorso nazionale promosso dall’associazione. Il percorso è seguito a livello nazionale dalla referente WWF Lina Morzillo.

Alla formazione cremonese ha partecipato tutto il corpo docente della scuola. “Per noi – spiegano le maestre della scuola Miglioli – l’Aula Natura rappresenta un luogo eccezionale di apprendimento multidisciplinare e anche un prezioso strumento di inclusione. La natura crea condizioni che fanno stare bene i bambini e permette di trovare agganci concreti per imparare facendo”.

L’Aula Natura è utilizzata da tutte le classi della primaria, dalla prima alla quinta, ed è a disposizione dell’intero Istituto comprensivo e anche di altre scuole del territorio. Nella scuola è disponibile anche un piccolo laboratorio di scienze a supporto dell’Aula Natura, mentre tra i progetti futuri in outdoor ci sono la realizzazione di un orto e di un frutteto didattici.

Il percorso formativo con il WWF non si concluderà con quest’anno scolastico, l’associazione continuerà ad accompagnare la scuola Miglioli e le realtà che hanno realizzato le Aule Natura con l’obiettivo di stimolare gli insegnanti a trovare percorsi sempre più funzionali e aderenti ai bisogni dei bambini. Alla Miglioli il cammino nella didattica in natura continua.

© Riproduzione riservata