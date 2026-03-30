Ciciliano “Lavori chiesa Borgo Nuovo a Palermo prova tangibile velocità Stato”





PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi incominciamo il cantiere in un momento molto evocativo perché oggi inizia la settimana Santa. Fa seguito al restauro del crocifisso che è stato già restituito alla comunità di Niscemi e alla Chiesa. Aspettiamo di accelerare il cantiere per restituire questa e anche altre realtà che sono all’interno del quartiere Borgo Nuovo”. Così il commissario straordinario periferie Fabio Ciciliano, nel quartiere Borgo Nuovo a Palermo, dove si è tenuto l’avvio dei lavori di ristrutturazione della chiesa di San Paolo Apostolo, nell’ambito degli interventi di rigenerazione urbana previsti dal “Decreto Caivano”. “Ritardi nel passato? L’importante è cominciare e andare avanti in maniera spedita per recuperare quello che le periferie e le aree vulnerabili hanno perso nel tempo – aggiunge -. È importante essere qui oggi perché i cittadini devono avere la prova tangibile della velocità dello Stato”. xd6/vbo/mca1

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