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5 Apr 2026 Le pagelle di Cremonese-Bologna: i voti dei grigiorossi
Cremonese

Le pagelle di Cremonese-Bologna: i voti dei grigiorossi

di Simone Guarnaccia

I voti dei grigiorossi dopo il ko con il Bologna: difesa in difficoltà e attacco poco efficace. Nel finale rigore conquistato da Floriani Mussolini

Maleh contrasta Moro
Fill-1

AUDERO 5,5 – Impreciso sul gol del raddoppio di Rowe.

TERRACCIANO 5,5 – Dalla sua parte il Bologna sfonda soprattutto nei primi venti minuti.

BIANCHETTI 5,5 – Soffre i duelli con Castro e gli inserimenti degli esterni.

LUPERTO 5,5 – Fatica soprattutto all’inizio, poi prende le misure.

PEZZELLA 6 – Difensivamente può fare meglio,

MALEH 5 – Poco incisivo, si fa espellere nel finale.

GRASSI 5,5 – Soffre la pressione dei centrocampisti del Bologna.

ZERBIN 5,5 – Non riesce a sfondare sulla destra, fatica in copertura su Miranda.

BONAZZOLI 6 – Non disputa la sua miglior partita, ma nel finale prova a riaprirla dagli undici metri.

VANDEPUTTE 5,5 – Non incide, troppi errori per un giocatore della sua qualità.

DJURIC 5 – Fatica nel far rifiatare la squadra, sbaglia troppi appoggi.

BONDO 6 – Porta fisicità in mezzo al campo.

THORSBY sv – Costretto al cambio dopo 8 minuti dal suo ingresso in campo per infortunio.

OKEREKE 5,5 – Subentra a Djuric, ma non riesce a rendersi pericoloso.

PAYERO 6 – Con lui in campo, aumenta la pericolosità della squadra.

F. MUSSOLINI 6,5 – Conquista un rigore nel finale che riapre il match.

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