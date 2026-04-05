Le pagelle di Cremonese-Bologna: i voti dei grigiorossi
I voti dei grigiorossi dopo il ko con il Bologna: difesa in difficoltà e attacco poco efficace. Nel finale rigore conquistato da Floriani Mussolini
AUDERO 5,5 – Impreciso sul gol del raddoppio di Rowe.
TERRACCIANO 5,5 – Dalla sua parte il Bologna sfonda soprattutto nei primi venti minuti.
BIANCHETTI 5,5 – Soffre i duelli con Castro e gli inserimenti degli esterni.
LUPERTO 5,5 – Fatica soprattutto all’inizio, poi prende le misure.
PEZZELLA 6 – Difensivamente può fare meglio,
MALEH 5 – Poco incisivo, si fa espellere nel finale.
GRASSI 5,5 – Soffre la pressione dei centrocampisti del Bologna.
ZERBIN 5,5 – Non riesce a sfondare sulla destra, fatica in copertura su Miranda.
BONAZZOLI 6 – Non disputa la sua miglior partita, ma nel finale prova a riaprirla dagli undici metri.
VANDEPUTTE 5,5 – Non incide, troppi errori per un giocatore della sua qualità.
DJURIC 5 – Fatica nel far rifiatare la squadra, sbaglia troppi appoggi.
BONDO 6 – Porta fisicità in mezzo al campo.
THORSBY sv – Costretto al cambio dopo 8 minuti dal suo ingresso in campo per infortunio.
OKEREKE 5,5 – Subentra a Djuric, ma non riesce a rendersi pericoloso.
PAYERO 6 – Con lui in campo, aumenta la pericolosità della squadra.
F. MUSSOLINI 6,5 – Conquista un rigore nel finale che riapre il match.