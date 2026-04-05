Terracciano: "Abbiamo lanciato un messaggio, siamo vivi e vogliamo lottare fino alla fine"

Il difensore grigiorosso Filippo Terracciano è intervenuto in zona mista al termine di Cremonese-Bologna, sfida valida per la 31ª giornata di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni.

Cos’è successo nei primi minuti di gara?

“Il Bologna è partito molto forte e con aggressività, impedendoci di entrare nel ritmo partita come avremmo voluto noi. I gol sono nati da palloni laterali, dopo siamo entrati bene nella ripresa e non ci siamo arresi. Abbiamo lanciato un messaggio, siamo vivi e vogliamo lottare fino alla fine”.

Il cambio modulo è qualcosa da cui ripartire per i prossimi impegni?

“Fondamentale è avere chiaro cosa fare in campo, la differenza la fanno l’energia e l’atteggiamento. Ripartiamo dal secondo tempo, dovremo presentarci nel migliore dei modi contro il Cagliari. Serve recuperare le energie”.

Quanto credete nella salvezza?

“Ci crediamo tutti, adesso mancano sette partite che sono tutte importanti. Andiamo tutti nella stessa direzione e spingeremo fino alla fine”.

Come vi trovate con mister Giampaolo?

“Molto bene, è entrato in maniera positiva. Ci ha dato due-tre concetti chiari in entrambe le fasi, quando andiamo in campo sappiamo cosa fare. In questo momento c’è poco tempo, dovremo essere bravi ad adattarci il prima possibile”.

Cos’è successo nel finale?

“Si e giocato poco, ci sono stati tanti duelli e situazioni che non hanno girato dalla nostra parte. Abbiamo comunque dato tutto fino alla fine, forse ci è mancato un pizzico di fortuna”.

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