Nella chiesa di Sant’Agata il Canto di Misericordia di Mantovani

La chiesa di Sant’Agata ha ospitato domenica sera l’esecuzione di Canto di misericordia, la Cantata sacra composta dal Maestro Federico Mantovani, eseguita dal Coro Polifonico di Cremona. L’evento ha rappresentato un’occasione preziosa per riscoprire un lavoro di straordinaria forza comunicativa, commissionato originariamente nel 2016 dall’allora Vescovo Mons. Dante Lafranconi per il Giubileo straordinario.

Il libretto, curato dallo stesso Mantovani, è stato un raffinato intreccio di testi che attraversano i secoli: dai Salmi a Sant’Agostino, dalle riflessioni di Madre Teresa di Calcutta e don Primo Mazzolari fino alle voci dei Papi, da San Giovanni Paolo II a Francesco. L’opera si snoda in dieci sezioni che alternano la miseria dell’uomo alla speranza salvifica.

A dare voce alla Cantata il Coro Polifonico Cremonese affiancato da un cast di solisti di rilievo: Federica Zanello (soprano), Nadya Petrenko (mezzosoprano), Cosimo Vassallo (tenore) e Valentino Salvini (baritono). E con la voce recitante di Alberto Branca. L’evento è stato presentato con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e il sostegno della Fondazione Arvedi Buschini.

© Riproduzione riservata