Ultime News

30 Mar 2026 Raffica di raggiri con annunci "trappola": truffatori a processo
30 Mar 2026 Precetto Pasquale delle Forze armate e di polizia in Cattedrale
30 Mar 2026 Passerella di Crotta d'Adda, quinto crollo: ennesima campata precipita nel fiume
30 Mar 2026 Claudio Bisio chiude la stagione di prosa del Ponchielli
30 Mar 2026 Duecento studenti cremonesi a confronto con atleti olimpici e paralimpici
Cronaca

Schianto sulla Giuseppina, ferita anche bimba di un anno

di Laura Bosio

La piccola viaggiava in auto con la nonna, quando si è verificato l'incidente. Entrambe sono finite in ospedale in codice giallo

Il luogo dell'impatto (foto Osti)
Fill-1

C’è anche una bimba di un anno tra le persone rimaste ferite nel terribile incidente verificatosi nel pomeriggio sulla via Giuseppina, all’altezza di Cella Dati, dove due auto si sono scontrate frontalmente.

La piccola, che viaggiava con la nonna (61 anni) a bordo di una Fiat Panda, è stata portata via con l’elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia, mentre la conducente è stata portata in ambulanza all’ospedale di Cremona, entrambe in codice giallo.

Per ricostruire quanto accaduto sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile di Cremona, che stanno effettuando i rilievi del caso.

Le due auto, la Panda condotta dalla 61enne e una Honda con al volante un uomo di 48 anni residente in provincia di Bergamo, viaggiavano in direzioni opposte, quando si sono scontrate: un impatto violentissimo, che ha portato la prima a ribaltarsi nel fosso a bordo strada. Anche la Honda è finita nel fosso, ma senza rovesciarsi, e il conducente è rimasto illeso.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, la Panda proveniva da Cella Dati e procedeva in direzione Cingia de Botti, quando la conducente ha perso il controllo del veicolo, invadendo la corsia opposta. Il conducente della Honda, che sopraggiungeva in quel momento, ha cercato di evitare l’impatto, ma è stato urtato sul fianco. Entrambi i veicoli sono finiti fuori strada.

Sul posto, insieme ai soccorritori del 118, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi. Lungo la strada si sono formate lunghe code. Per regolare il traffico è intervenuta la pattuglia dei Carabinieri di Casalmaggiore.

 

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...