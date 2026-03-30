Schianto sulla Giuseppina, ferita anche bimba di un anno

C’è anche una bimba di un anno tra le persone rimaste ferite nel terribile incidente verificatosi nel pomeriggio sulla via Giuseppina, all’altezza di Cella Dati, dove due auto si sono scontrate frontalmente.

La piccola, che viaggiava con la nonna (61 anni) a bordo di una Fiat Panda, è stata portata via con l’elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia, mentre la conducente è stata portata in ambulanza all’ospedale di Cremona, entrambe in codice giallo.

Per ricostruire quanto accaduto sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile di Cremona, che stanno effettuando i rilievi del caso.

Le due auto, la Panda condotta dalla 61enne e una Honda con al volante un uomo di 48 anni residente in provincia di Bergamo, viaggiavano in direzioni opposte, quando si sono scontrate: un impatto violentissimo, che ha portato la prima a ribaltarsi nel fosso a bordo strada. Anche la Honda è finita nel fosso, ma senza rovesciarsi, e il conducente è rimasto illeso.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, la Panda proveniva da Cella Dati e procedeva in direzione Cingia de Botti, quando la conducente ha perso il controllo del veicolo, invadendo la corsia opposta. Il conducente della Honda, che sopraggiungeva in quel momento, ha cercato di evitare l’impatto, ma è stato urtato sul fianco. Entrambi i veicoli sono finiti fuori strada.

Sul posto, insieme ai soccorritori del 118, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi. Lungo la strada si sono formate lunghe code. Per regolare il traffico è intervenuta la pattuglia dei Carabinieri di Casalmaggiore.

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