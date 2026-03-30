Settimana Santa: il programma delle celebrazioni in diretta su CR1

Con la Domenica delle Palme si sono aperti ufficialmente i riti della Settimana Santa. Le principali celebrazioni presiedute dal vescovo Antonio Napolioni in Cattedrale saranno proposte in diretta televisiva su CR1.

Alle ore 18 di giovedì 2 aprile in Cattedrale il vescovo Napolioni celebrerà la Messa nella Cena del Signore con il tradizionale gesto della lavanda dei piedi che quest’anno coinvolgerà dodici cristiani di origine straniera, in rappresentanza delle diverse comunità etniche presenti sul territorio diocesano. Al termine della Messa l’Eucaristia sarà portata in processione nella Cappella del Santissimo Sacramento, dove la preghiera di singoli e gruppi proseguirà anche in serata.

Venerdì 3 aprile poi alle ore 18 in Cattedrale mons. Napolioni presiederà l’azione liturgica della Passione e Morte del Signore caratterizzata dalla lettura dialogata della passione secondo l’evangelista Giovanni e dall’adorazione della Croce con il bacio devozionale da parte dei fedeli. Alle ore 21 poi, sempre in diretta, si terrà a Cremona la processione cittadina con la reliquia della Sacra Spina. La processione, alla presenza delle autorità della città, si snoderà da piazza del Comune in largo Boccaccino, via Mercatello, corso Mazzini, piazza Roma (lato sud), corso Cavour, via Verdi, piazza Stradivari, via Baldesio e di nuovo piazza del Comune; la conclusione avverrà, come sempre, di nuovo in Cattedrale, dove il Vescovo terrà l’omelia e impartirà la benedizione con la preziosa reliquia.

Sabato 4 aprile alle 21 il Vescovo Napolioni presiederà in Cattedrale la solenne Veglia pasquale, con inizio in piazza del Comune, davanti al portone del Duomo, con la benedizione del fuoco e la liturgia della luce. Durante la celebrazione saranno conferiti i sacramenti dell’iniziazione cristiana a nove catecumeni adulti.

Domenica 5 aprile, per Pasqua, oltre alla Santa Messa della 11, CR1 proporrà l’intervista ai vescovi di Cremona e Crema prima di lasciare spazio a Diretta Grigiorossa per Cremonese – Bologna.

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