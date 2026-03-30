Virgilio‑Ventura, scontro sulla liuteria: “Serve rispetto, non operazioni di superficie”

Botta e risposta a distanza tra il sindaco di Cremona Andrea Virgilio e il consigliere regionale in quota Fratelli d’Italia Marcello Ventura.

Motivo del contendere la legge sulla liuteria, approvata nel 2025 da parte di Regione Lombardia: ad essere criticata, da parte del primo cittadino, l’utilizzo dei fondi e la mancata collaborazione con gli enti interessati.

Secondo Ventura, invece, si tratterebbe di attacchi “sorprendenti e, soprattutto, profondamente ingenerosi“, non accettabili da parte di chi avrebbe “passato mesi a lavorare nella direzione opposta”.

Parole di un certo peso, mal digerite da Virgilio.

“Se qualcuno pensa di ridurre la liuteria cremonese a una brochure o a un video promozionale – ha dichiarato il sindaco – allora il punto è tutto qui: abbiamo idee profondamente diverse. In tutto questo percorso è emersa una criticità evidente: la centralità dell’iniziativa del consigliere regionale Marcello Ventura, più che della struttura regionale. Ed è un elemento di particolare gravità“.

“A ciò si aggiunge il mancato coinvolgimento delle principali istituzioni cittadine nel processo decisionale sulla destinazione delle risorse – ha poi aggiunto -, aspetto che avevo già evidenziato pubblicamente nel corso dell’estate. Per questo, quando si utilizzano espressioni come ‘remare contro’, sarebbe utile indicare con precisione a cosa ci si riferisce, entrando nel merito delle obiezioni e delle proposte avanzate, anziché ricorrere a formule generiche. Per noi la liuteria è identità, lavoro, tradizione viva e futuro. E merita rispetto, visione e condivisione. Non operazioni di superficie“.

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