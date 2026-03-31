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Cronaca

Il professor Cottarelli in cattedra al Politecnico: la lezione sull'Italia del futuro

di Federica Bandirali

L'economista sarà ospite stasera (31 marzo) a "Punto e a Capo" con Giovanni Palisto

Baresi, Cottarelli e Nicoletti
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“L’Italia del futuro: competitività e riforme per la crescita”:  questo è stato il titolo dell’incontro – lezione del professor Carlo Cottarelli il 31 marzo al Politecnico di Cremona.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione studentesca CRES, dal Polo territoriale di Cremona del Politecnico di Milano e dal Gruppo Giovani Industriali di Cremona, con l’obiettivo di promuovere lo scambio di conoscenze tra mondo accademico, imprese e comunità locale. Comprendere in modo rigoroso le radici dei ritardi strutturali del Paese rappresenta il primo passo per individuare percorsi concreti di rilancio e crescita.  Cottarelli ha parlato dell’evoluzione dell’economia italiana negli ultimi 25 anni e sui nodi strutturali ancora irrisolti.

Ma Cottarelli sarà ospite anche nella puntata di questa sera di “Punto e a Capo”, il programma di approfondimento di CR1 condotto da Giovanni Palisto. Tanti i temi che il conduttore approfondirà con l’economista tra cui il caro carburanti:  “Bisogna vedere come si evolve la guerra. Nello scenario in cui si chiude il conflitto abbastanza presto, riapre lo stretto di Hormuz nel giro di qualche settimana, lo shock non sarebbe poi così forte. C’è un rallentamento, un aumento dell’inflazione, ma non molto forte. Se invece si va avanti per diversi mesi, allora cambia tutto. Il peggio allora potrebbe ancora venire” ha detto.

Cottarelli e Palisto a CR1

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