A Castelverde passa il bilancio comunale: conti solidi e nessun aumento di tasse

Un bilancio solido, senza aumenti per i cittadini. È quanto annuncia la sindaca di Castelverde Graziella Locci dopo l’approvazione del documento finanziario triennale passata dal consiglio comunale.

“Come sempre, il bilancio di Castelverde è solido. Non ci sarà nessun aumento né di IRPEF né di IMU: le tariffe restano le stesse” ha detto. Le priorità dell’amministrazione riguardano il completamento delle opere in corso, a partire dalla scuola, e una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade. “Aspettavamo l’approvazione del bilancio: già dalla prossima settimana definiremo le priorità”. Un nodo importante riguarda il caro energia. Il Comune ha già avviato la progettazione per accedere al conto termico 3.0, con l’obiettivo di migliorare gli alloggi di edilizia popolare e riqualificare il nido Pinocchio di Costa Sant’Abramo, struttura chiusa da tempo.

“Vogliamo riadattare il nido e restituire al territorio una struttura per l’infanzia” dice il primo cittadino. Il bilancio triennale ammonta a circa 15 milioni di euro. Per la scuola finanziata dal PNRR il Comune dispone di 1 milione e 250 mila euro, utilizzati in parte e rendicontati progressivamente. E continua anche la spesa per la sede provvisoria di Sapiens, dove sono ospitati gli studenti. “Paghiamo circa 11.500 euro al mese, ma offriamo ai ragazzi una struttura confortevole e moderna”.

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