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Nazionali

Lecce-Atalanta 0-3, tris nerazzurro al Via del Mare

(Adnkronos) – L’Atalanta batte il Lecce al Via del Mare nella 31esima giornata di Serie A: 0-3 il risultato finale, bergamaschi a -1 in classifica dalla Roma battuta ieri dall’Inter e salentini terzultimi a 27 punti.  

A sbloccare il match poco prima della mezz’ora di gara Scalvini su assist di De Ketelaere. Tentativo di raddoppio al 42′ con Krstovic, tiro deviato in angolo da Falcone. Nella ripresa arriva il raddoppio di Ederson ma è fuorigioco e il risultato non cambia. Ci pensa però ancora Krstovic poco prima dello scadere dell’ora di gioco, 2-0 su nuovo assist di De Ketelaere. Tris Atalanta a cura di Raspadori al 73′ lanciato da Pasalic. Tre i minuti di recupero nella seconda frazione.  

 

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