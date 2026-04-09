A Cremona il Campionato regionale FINP Lombardia di nuoto paralimpico

Cremona si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più importanti del nuoto paralimpico lombardo. Domenica la piscina olimpionica comunale ospiterà il Campionato regionale organizzato dalla FINP, per la seconda volta sulle rive del Po.

Efrem Morelli, capitano della nazionale paralimpica di nuoto ha dichiarato: “E’ emozionante riprendere a gareggiare a Cremona. L’ultima gara che abbiamo fatto è stata nel 2018 quindi sono passati tantissimi anni. Riuscire a fare una gara in vasca da 50 qui a Cremona è una gran cosa e dobbiamo ringraziare il delegato regionale Giuseppe Bresciani perché si è impegnato a fare in modo che questo campionato si svolgesse in questa sede. Da parte mia è una tappa di passaggio, in vista dei prossimi obiettivi e sicuramente cercheremo di fare un buon test per avere dei riscontri positivi”.

L’evento si presenta con un livello tecnico particolarmente elevato: in gara ci saranno 116 atleti appartenenti a 15 società, con presenze anche dal Veneto. Giuseppe Bresciani, delegato regionale FINP ha spiegato: “La Lombardia è il motore trainante di tutta la federazione. Oltre il 50% di tutto il movimento viene fatto in Lombardia. Ci sono società importantissime. Questo campionato lo facciamo a Cremona perché ho voluto trovare una piscina da 50 metri e qui a Cremona ce l’abbiamo. Molte piscine lombarde sono chiuse per ristrutturazione e ricordiamo che soprattutto a Milano c’è una scarsità di impianti enorme. Il mondo paralimpico è sempre quello che viene penalizzato da questa carenza”.

Le competizioni prenderanno il via alle ore 15:40 e si concluderanno intorno alle 18:15. L’organizzazione è curata dal comitato regionale FINP insieme all’ASD Delfini Cremona, con il patrocinio del Comune di Cremona, del CIP Lombardia e dell’ANSMeS locale.

Luca Zanacchi, Assessore allo sport di Cremona ha detto: “È una piscina molto richiesta per eventi di questo tipo sia dalla federazione che dal Comitato Paralimpico e quindi è molto importante riportare il nostro impianto al centro di eventi di questo tipo.”

Grande attenzione sarà rivolta anche ai giovani emergenti, che potrebbero firmare prestazioni di rilievo e nuovi record di categoria. L’ingresso è libero e aperto al pubblico, con l’obiettivo di offrire uno spettacolo sportivo di alto livello e valorizzare il nuoto paralimpico.

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