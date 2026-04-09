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Colpito cartello appalti a Reggio Calabria, maxi confisca da oltre 6 milioni
REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Maxi confisca da oltre 6 milioni di euro a Reggio Calabria nell’ambito di un’operazione della Guardia di finanza, che ha eseguito un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale locale. L’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, rappresenta uno sviluppo sul piano economico-patrimoniale delle indagini dell’operazione “INTER NOS”, condotta nel 2021.
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(Fonte video: Guardia di Finanza)
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