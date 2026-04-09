Ultime News

9 Apr 2026 In carcere 20enne di san Bernardino: è lo stesso quartiere dell'omicidio di Pasquetta
9 Apr 2026 Giro di droga nel parchetto del Cavo Coperto: la Polizia arresta 23enne
9 Apr 2026 Cremonese, il Cagliari non vince da otto giornate e sta preparando la partita in ritiro
9 Apr 2026 Parcheggi, si allontana l'idea del gestore unico. Aem: "Non ne sentiamo la necessità"
8 Apr 2026 La Fortitudo Bologna mantiene il dominio al Pala Dozza e la Juvi è sconfitta 73 a 62
Video Pillole

Colpito cartello appalti a Reggio Calabria, maxi confisca da oltre 6 milioni

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Maxi confisca da oltre 6 milioni di euro a Reggio Calabria nell’ambito di un’operazione della Guardia di finanza, che ha eseguito un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale locale. L’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, rappresenta uno sviluppo sul piano economico-patrimoniale delle indagini dell’operazione “INTER NOS”, condotta nel 2021.

tvi/mca1

(Fonte video: Guardia di Finanza)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...